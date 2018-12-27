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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Turistler gitti, takıları definecilere kaldı

Turistler gitti, takıları definecilere kaldı

plajdan görüntü

Amatör 

-plajda detektör ile arama yaşan kişi
-Cenk Akın röportaj
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde yazın turistlerin akınına uğrayan plajlarda amatör define avcıları, dedektörle değerli eşya ve madeni para arıyor. Dünyanın sayılı plajları arasında gösterilen Fethiye’nin Çalış ile Ölüdeniz plajları, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın tatilcilerin akınına uğrayan plajlar, kışın da altın avcılarının mekanı oluyor. Her fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelen amatör define avcıları, tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği altın ve değerli eşyalar ile madeni para arıyor. Çalış plajında dedektörle bulduğu madeni para ve metal eşyaları kumun altından çıkaran Cenk Akın, bunu spor amaçlı yaptığını dile getirdi. Zaman zaman elindeki dedektörle denizin içine girerek de arama yapan Akın, kimsenin malına zarar vermediklerini söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce dedektörle değerli eşya ve madeni para aramaya başladığını belirten Akın, “Yasal olduğu için arama yapabiliyoruz, yasak olsaydı yapamazdık. Spor amaçlı da yapıyoruz ve kimsenin malına zarar vermiyoruz. Düşen eşyaları varsa arıyoruz. Ben bu yıl başladım. Yaklaşık 1 ay oldu. 6-7 tane eşya buldum” dedi.

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