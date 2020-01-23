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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Turistler dev dalgalarla özçekim peşine düştü

Turistler dev dalgalarla özçekim peşine düştü

DALGALARLA SELFİE ÇEKEN TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜLER

Yarış Çekim Gesi Şiddetli Rüzgar Kışla 

-BALIKÇI TEKNELERİ
-BÜYÜK LİMANDAN GÖRÜNTÜLER
-DETAYLAR

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçı teknelerinin açılamadığı ilçeye gelen turistlerde dev dalgalarla özçekim yarışına girdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. 50 kilometre hızla esen rüzgarın etkisi ile Büyük Liman mevki'inde dev dalgalar oluştu. 4 metreyi aşan dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri de limana sığındı. Dalgaların tehlike oluşturduğu mendirek bölgesine giriş çıkışlar yasaklanırken, küçük liman bölgesinde dev dalgaları fırsat bilen turistler özçekim yarışına girdi. Aşırı soğuklar nedeniyle adeta sessizliğe bürünen ilçede şiddetli rüzgarın yarında devam etmesi bekleniyor. (AY-OA-
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