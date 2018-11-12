Turistin şikayetçi olduğu taksici tutuklandı



Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Birol T. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Birol T, ' basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık ' suçlarından tutuklandı.Adliyeden çıkarıldığı sırada görüntülenen şüpheli, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ' Turisti Dolandıran Taksici ' başlığıyla yer alan haberler üzerine ' 34 TEH 13 ' plakalı araç sürücüsü Birol T'nin İstanbul 'da sivil trafik ekiplerince gözaltına alındığı belirtilmişti. Kontrollerde, Birol T'nin ' çalışma ruhsatının bulunmadığı ' ve ' sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç kullandığı ' nın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kusurlarının yanı sıra yolcu taşırken ' taksimetre de kullanmaması ' nedeniyle Birol T'ye toplam 3 bin 508 lira para cezası kesildiği kaydedilmişti. Açıklamada, aracın trafikten men edildiği, sürücü Birol T'nin adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edildiği belirtilmişti.

