Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Turistin şikayetçi olduğu taksici tutuklandı

Turistin şikayetçi olduğu taksici tutuklandı

İstanbul 'da, bir turistin kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan taksici Birol T. (33) ' basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık ' suçlarından tutuklandı.Şişli'de Tayland uyruklu turist kadından fazla para aldığı ve taciz ettiği iddia edilen taksici Birol T, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Para Cezası Sürücü Belgesi Dolandırıcılık Avcılık Saldırı 


Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Birol T. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Birol T, ' basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık ' suçlarından tutuklandı.Adliyeden çıkarıldığı sırada görüntülenen şüpheli, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ' Turisti Dolandıran Taksici ' başlığıyla yer alan haberler üzerine ' 34 TEH 13 ' plakalı araç sürücüsü Birol T'nin İstanbul 'da sivil trafik ekiplerince gözaltına alındığı belirtilmişti. Kontrollerde, Birol T'nin ' çalışma ruhsatının bulunmadığı ' ve ' sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç kullandığı ' nın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kusurlarının yanı sıra yolcu taşırken ' taksimetre de kullanmaması ' nedeniyle Birol T'ye toplam 3 bin 508 lira para cezası kesildiği kaydedilmişti. Açıklamada, aracın trafikten men edildiği, sürücü Birol T'nin adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edildiği belirtilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı