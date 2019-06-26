Turistin cep telefonunu çalan zanlı yakaladı - DİYARBAKIR

- Kapkaç anı ve zanlının yakalanma anının MOBESE görüntüleri Diyarbakır 'da turistin cep telefonunu çalan zanlı yakaladıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da turistin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, kıyafetini değiştirmesine rağmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Hazreti Süleyman Caddesi'nde, Sakarya'dan kente gezmek için gelen bir kişinin cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Şüphelinin kaçış güzergahını ve eşgalini MOBESE'den tespit eden ekipler, elbisesini değiştirmesine rağmen hırsızı yakaladı.Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, cep telefon sahibine teslim edildi.
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