Turisti aracından atan taksici, meslekten men edilecek

-Taksinin görüntüsü

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( İSTANBUL ) -- İstanbul Taksiciler Esnaf odası Başkanı Eyüp Aksu,Nişantaşı'nda,yaşan taksici olayı ile ilgili açıklama yaptı- “Bundan sonrada bu yanlışı yapan şoför ticari takside çalışamayacak” İSTANBUL



- Nişantaşı'nda, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini fırlatan taksicinin meslekten men edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf odası Başkanı Eyüp Aksu,“Bundan sonrada bu yanlışı yapan şoför ticari takside çalışamayacak" dedi.

Nişantaşı'nda geçtiğimiz günlerde bir taksici, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini yola fırlatmış, görüntü sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, ticari taksi sürücüsünün meslekten men edilmesi için gerekli girişimlere başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi şoförün trafikten men edilmesi ve plakanın da iptal olması için müracaatta bulunulduğunu söyledi.



“Böyle yanlış yapan taksicileri de meslekten ihraç etmek zorundayız” Yaşanan bu olayı kabullenmenin mümkün olmadığını söyleyen Aksu, "Böyle yanlış yapan taksicileri de meslekten ihraç etmek zorundayız ve ediyoruz da. Aracı bağladık, ruhsatı burada anahtar burada. Biz Uber gibi korsan taşımacılık ile mücadele ettik. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle de kendimizi düzeltmeliyiz. Bundan sonra İstanbul halkına en iyi bir hizmet vereceğiz. Fakat eğer şoförümüz veya taksi sahibi yanlış yaparlarsa araçlarını trafikten men ettireceğiz ve kesinlikle o taksici bir daha taksicilik yapamayacak” diye konuştu.

“Aracı çağırdık trafikten men ettirdik” Yanlış yapan şoförlerin takside çalışmayacağını söyleyen Aksu, "Büyükşehir Belediyesi'yle yaptığımız ortak projemizde toplu ulaşım takip sistemi denilen elektronik ortamda bir sistem oluşturduk. İstanbul halkımız sıkıntılarını şikayetlerini rahatsızlıklarını bu sisteme ulaştıracaklar. Değerlendirme yapılacak ceza puanı verilecek. 100 ceza puanı verilen şoför arkadaşımızda kesinlikle toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde şoförlük yapacak. O yanlışı yapan ticari taksi sahibinin aracıda trafikten men edilecek” ifadelerini kullandı. “Bu ticari plakanın kesinlikle iptalini istedik” Nişantaşı'nda turistin atıldığı taksinin sahibinin de taciz iddiaları ile gündeme geldiğini vurgulayan Aksu, "Geçmiş dönemde biz bu plakanın ticari taksinin iptali için İçişleri Bakanlığı'mıza yazı yazdık. Bu ticari plakanın kesinlikle iptalini istedik. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazı neticesinde plaka iptalinin olmadığını ifade ettiler. Ben buradan devlet yetkililerimize bakanlığımıza özellikle rica ediyorum ve sesleniyorum. İstanbul halkına yanlış yapan ticari taksi sahibi veya şoför yanlışı yaptığı halde mesleğe devam ediyorsa bu sıkıntı. Biz bunları kesinlikle meslekten ihraç etmemiz lazım. İhraç edebilmemiz için de bakanlığımızın bize yetki vermesi lazım. Biz Taksiciler esnaf odası olarak söz veriyoruz. Bakanlığımız denetim yetkisini bize verirse biz bir ay içerisinde bütün yanlış yapan taksicileri meslekten men ederiz ihraç ederiz” dedi.

(MH-ZA-ÖFA

