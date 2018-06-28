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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Turiste kötü davranan taksi şoförü cezadan kurtulamadı

Turiste kötü davranan taksi şoförü cezadan kurtulamadı

ARŞİV

( İSTANBUL )- Nişantaşı’nda turisti yolda indirip valizini caddeye fırlatan taksi şoförüne lisans iptalinin yanı sıra “korsan taşıma” ve “yolcu indirme bindirme kurullarına riayet etmeme” suçlamasıyla 3 bin 481 Türk Lirası ceza verildi- Taksi sürücüsü hakkında "ülke imajını zedeleme ve kötü muameleden" adli soruşturma başlatıldı İSTANBUL

Gözaltı İşlemi Taksi Şoförü Yabancı Turist Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Nişantaşı'nda kendisini yoğun araç trafiğine soktuğu gerekçesiyle yabancı turistin valizini fırlatıp atan taksi şoförü Ali İ.A., Büyükşehir Belediyesinin lisansını iptalinin ardından polis ekiplerince yakalanarak idari para cezasına çarptırıldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 11 Nisan’da Şişli’nin en önemli ticaret merkezlerinden Nişantaşı'nda meydana gelen ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan görüntü ve iddialardan yola çıkarak inceleme başlattı. Atatürk Havalimanı'ndan aldığı yolcuyu Nişantaşı'na götüren taksi şoförü Ali İ.A., açık kimliği henüz tespit edilemeyen turisti, kendisini yoğun araç trafiğine soktuğu gerekçesiyle cadde üzerinde indirdi. İddiaya göre turist, cadde üzerinde inmeyi kabul etmeyerek Ali İ.A.'nın sokağa girmesini istedi. Turistin isteğine karşı gelen ve öfkelenen taksi sürücüsü, araçtan inerek kadın turistin valizini sokağa fırlattı. Yolcunun verdiği ücretin kalan kısmını da geri vermeyeceğini söyleyerek bağırmaya başlayan sürücü, daha sonra kayıplara karıştı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, kamuoyuna yansıyan olay ile ilgili Büyükşehir Belediyesi taksi sürücüsünün lisansını iptal etti. Lisans iptalinin ardından polis ekiplerince yakalanarak idari para cezasına çarptırıldı. Turizm Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanan turiste kötü muamelede bulunan taksi şoförü Ali İ.A.'nın, havalimanında müşteri alma yetkisi olmadığı halde yolcu aldığı anlaşıldı. Bunun üzerine “korsan taşıma” ve “yolcu indirme bindirme kurullarına riayet etmeme” suçlamasıyla 3 bin 481 Türk Lirası ceza verildi.
Ayrıca şüpheli hakkında “ülke imajını zedeleme ve kötü muameleden” adli soruşturma başlatıldı. Suçun "takibi şikayete bağlı" bir konu olması sebebiyle polis, turist kadına ulaşmaya çalıştı. Polis ekipleri, turist kadına ulaşılmayınca, Ali İ. A. hakkında gözaltı işlemi yapılmadı. Öte yandan ticari araç sürücüsü Ali İ.A.’nın yeniden taksi kullanabilmesi için psikoteknik testinden geçmesi ve yeniden belge alması gerektiği öğrenildi. (SK- ÖY-
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