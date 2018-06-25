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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Turist yolcusunun bavulunu fırlatan taksiciye meslekten men

Turist yolcusunun bavulunu fırlatan taksiciye meslekten men

arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Ticari Taksi Kamera Basın Açıklaması Cep Telefonu 


- Nişantaşı'nda, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini fırlatan taksicinin meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Nişantaşı'nda, bir taksici, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini yola fırlatmıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. 34 TDF 74 plakalı ticari taksinin sürücüsünün meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Aracın ise trafikten men edilerek İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının önüne park edildiği bilgisi edinildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanımız Eyup Aksu, yaşananlarla ilgili bugün basın açıklaması yapacağını duyurdu.
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