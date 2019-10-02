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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Turist gibi girdi, sahte zinciri 16 bin liraya bozdurup ortadan kayboldu

Turist gibi girdi, sahte zinciri 16 bin liraya bozdurup ortadan kayboldu

güvenlik kamera görüntüsü

Alışveriş Laboratuvar Kuyumcu Dükkanı Polis Ekipleri Altın Kaplama 

-şahsın kuyumcuyla pazarlık yapması

( BURSA )- Kuyumcu para ödediği zincirin pirinç olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı BURSA

- Bursa'da bir dolandırıcı, turist gibi girdiği kuyumcuda altın kaplamalı sahte zinciri 16 bin 200 liraya bozdurarak ortadan kayboldu. Zincirin sahte olduğunu sonradan fark eden kuyumcu ise soluğu poliste aldı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah dükkanı açan Oğuzkan Telci rafları düzelttiği sırada içeri yabancı uyruklu biri girdi. Elindeki zinciri Telci'ye gösteren şahıs, zinciri satmak istediğini söyledi.

Zincirin bir parçasını kontrol eden Telci, İngilizce iletişim kurduğu şahsa 14 bin lira para teklif etti. Telci ile turist görünümlü dolandırıcı yaklaşık 1 saatlik pazarlığın ardından 16 bin 200 liraya el sıkıştı. Telci, alışverişin ardından, müşterinin dükkandan ayrılmasıyla altın zinciri tekrar kontrol etmek istedi. Zincirin diğer halkalarını kesen Oğuzkan Telci, halkaların altın kaplama pirinç olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Telci, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada şüphelinin kuyumcu dükkanından ayrıldıktan bir süre sonra koşarak kaçtığını belirledi. Sahte altın zinciri incelemek üzere kriminal laboratuvarına götüren polis ekipleri, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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