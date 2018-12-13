Turhan: '(Tren kazası) Toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir' - ANKARA
Turhan: "(Tren kazası) Toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" - ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamasıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Turhan: "(Tren kazası) 3'ü makinist olmak üzere toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 47 vatandaşımız da tedavi görmektedir."