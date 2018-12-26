Turhal ilçesinde kar yağışı etkili oldu - TOKAT

Görüntü Dökümü:Esnafların kardan adam yapmalarıUtku Atış'ın açıklaması Tokat 'ın Turhal ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.Yavuz Selim Mahallesi'nde iş yeri bulunan esnaflar bir araya gelerek kardan adam yaptı.Esnaflardan Utku Atış yaptığı açıklamasında ilçeye uzun zaman sonra kar yağdığını ifade ederek, "Bizde esnaflar olarak bir araya geldik. Eğlenceye döktük bu işi. Bu şekilde bir hareketlilik olsun dedik. Kardan adama Yusuf ismini taktık. Bizim çok sevdiğimiz değerli arkadaşımızın ismini verdik" dedi.