Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Turgutlu'dan Diyarbakır ve Van'a gönül köprüsü - MANİSA

Turgutlu'dan Diyarbakır ve Van'a gönül köprüsü - MANİSA

- Aldıkları hediyeleri paketleyen öğrenciler - Hediye gönderilen paketler - Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu Müdüresi Ömür Türkmenoğlu'nun açıklamasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde anaokulu öğrencileri, kendi harçlıklarıyla aldıkları atkı, bere, çorap, çikolata ve kırtasiye malzemelerini köy okullarına gönderdi.Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında kendi harçlıklarıyla atkı, çorap, bere, çikolata ve kırtasiye malzemeleri satın aldı.Aldıkları hediyeleri de kendileri paketleyen öğrenciler, paketleri Iğdır, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Nevşehir ve Afyonkarahisar'daki köy okullarına gönderdi.Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu Müdiresi Ömür Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu proje ile çocuklara sabretmeyi, vefayı, paylaşmayı öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Çikolatanın sembolik gibi görünse de çocuklar için çok kıymetli olduğunu aktaran Türkmenoğlu, "Bu proje kapsamında çocuklarımız kendi katkılarıyla, kendi emekleriyle hazırladıkları çikolatalar, çoraplar, atkılar ve kırtasiye malzemelerini köy okullarımıza ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Karahisar Kullar Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı