Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı - MANİSA

- Kurban pazarından görüntü - Polis ekiplerinin hayvan satıcılarını bilgilendirmeleriTurgutlu'da polisten sahte para uyarısıMANİSA (AA) - Turgutlu'da polis, kurban pazarı esnafını, sahte para konusunda uyardı.Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polisler, Kurban Bayramı öncesinde Koşukırı mevkisinde açılan kurban pazarında, sahte paraya, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıttı. Hayvan satıcılarını bilgilendiren polisler, şüpheli durumlarda kendilerine haber verilmesini istedi.
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