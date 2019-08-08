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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı - MANİSA

Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı - MANİSA

- Kurban pazarından görüntü - Polis ekiplerinin hayvan satıcılarını bilgilendirmeleriTurgutlu'da polisten sahte para uyarısıMANİSA (AA) - Turgutlu'da polis, kurban pazarı esnafını, sahte para konusunda uyardı.Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polisler, Kurban Bayramı öncesinde Koşukırı mevkisinde açılan kurban pazarında, sahte paraya, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıttı.
Hayvan satıcılarını bilgilendiren polisler, şüpheli durumlarda kendilerine haber verilmesini istedi.

Polis Kurban Pazarı Hırsız Dolandırıcılık Hayvan 

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