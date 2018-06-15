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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Turgutlu'da onlarca hektar alan küle döndü

Turgutlu'da onlarca hektar alan küle döndü

Yangın detay

Ormanlı Makilik Alan Hasar Tespit Orman Yangını Helikopter 

-Söndürme çalışmaları

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını onlarca hektar alanın küle dönmesine neden oldu. 3 mahalleyi tehdit eden alevler havadan söndürüldü. Ergenekon Mahallesinde başladığı iddia edilen yangın kuru ağaçların etkisiyle hızla yayılmaya başladı.
Ergenekon Mahallesinden devam eden alevler Dalbahçe ve Avşar Mahallesi ormanlık alanlarını etki altına aldı. Onlarca hektarlık makilik alan küle dönerken, alevlerden meyve bahçeleri ve hayvan çiftlikleri de etkilendi. Onlarca hektar alanda etkili olan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyer Müdürlüğü ekipleri, Orman yangın ekipleri müdahale etti. Arazözlerin ulaşamadığı bölgelerde yangın helikopterleri yangına havadan müdahale etti. Yangın zorda olsa kontrol altına alınırken hasar tespit çalışmalarının yangından sonra başlatılacağı öğrenildi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.
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