Turgutlu'da ev yangını - MANİSA

- İtfaiyenin yangına müdahalesi - Çevre sakinlerinin olay yerindeki bekleyişi Manisa ’da ev yangınıMANİSA (AA) - Manisa ’nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, İstasyonaltı Mahallesi Sedef Sokak’ta Mevlüt Kandemir'e (65) ait evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.Yangın sırasında Kandemir'in akraba ziyaretinde olduğu öğrenildi.