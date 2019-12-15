Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Turgutlu'da deve güreşi festivali ilgi gördü - MANİSA

Turgutlu'da deve güreşi festivali ilgi gördü - MANİSA

- Festival alanından görüntü (Drone) - Develerin güreş için hazır beklemesi - Develerin güreşmesiTurgutlu'da deve güreşi festivali ilgi gördüMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.Turgutlu Belediyesince altıncısı organize edilen festival, Musalar Yeniköy Mahallesi'ndeki sahada gerçekleştirildi.
Organizasyona Manisa ve çevre illerden 130 deve katıldı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, festivale katılan deve sahipleri ile izleyicilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.Güreşleri, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ve deve güreşi meraklıları izledi.

Ali İl Salar Deve Güreşi Festival Güreş 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
loading...
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı