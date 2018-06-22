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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Turcoin dolandırıcılığı zanlısı yeniden gözaltında İzle

Turcoin dolandırıcılığı zanlısı yeniden gözaltında İzle

-arşiv-

Adli Kontrol Akalan Kripto Irak Trol 

-Dolandırıcıların yakalanma anı
-Muhammet S.'nin adliyeye sevki

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- İlk yerli ve milli kripto para olarak lanse edilen Turcoin üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan, fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, tekrar gözaltına alındı. Türkiye'nin ilk dijital parasını üreterek yüzde 40 kar payı vaadiyle 16 bine yakın vatandaştan 1 milyar TL toplayan ancak ödeme yapmayan şirketin dijital para üretim merkezi Kocaeli’de ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Turcoin Hipper A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dijital para sistemine yatırım yaptırarak binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammet S., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı. Şüpheli, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şehir merkezinde belirlenen bir evde yakalanarak tekrar gözaltına alındı. Zanlı, buradaki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Kocaeli'ne gönderildi.
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