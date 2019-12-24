Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar kamerada

-Yolcuların bağırması

-Yolcuların inmesi



( VAN ) VAN



- İstanbul-Van seferini yapan uçağın türbülans girmesi sonucu korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İstanbul-Van seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu havada korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00'de kalkan uçak, Van semalarında geldiğinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden iki kez pas geçti. Havalimanına inemeyen uçak rotayı Erzurum'a çevirdi. Erzurum'a dönen uçağın türbülansa girmesi sonucu havada korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa süre yaşanan paniğin ardından normale dönen uçak Erzurum Havalimanı'a iniş yaptı. İsteyen yolcular karayolu ile Van'a gönderilecek, istemeyenler ise tekrar İstanbul'a geri dönecek.



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