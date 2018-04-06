Türbeyi terör mezarlığına çeviren PKK'ya ağır darbe

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( ŞIRNAK )- Teröristlerin harap edip terörist mezarlığına çevirdiği türbe Mehmetçik tarafından temizlenerek yeniden ziyarete açıldı ŞIRNAK



- Şırnak'ta terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda vatandaşların dini inanışlarına saldırıp, türbeyi terör mezarlığı yapan PKK'ya ağır darbe indirildi. Terör mezarlığına dönüştürülen türbe Mehmetçik tarafından yapılan operasyonla temizlenerek, yeniden Şırnaklı vatandaşların ziyaretine açıldı. Güvenlik güçleri tarafından Şırnak kırsalında sürdürülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vuruluyor. Terör örgütü din düşmanlığı yaparak halkın ziyaret ettiği Lavike Garib türbesini örgüt mezarlığına çevirmişti. Mehmetçik tarafından yapılan operasyonla örgüt mezarlığına dönüştürülen türbe temizlenerek yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı. 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan 2018 tarihinde Şırnak ili Cudi Dağı bölgesinde icra edilen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam ediyor. Can çekişen örgüt Mehmetçik karşısında tutunamayarak her geçen gün kan kaybediyor. Son çırpınışlarını yaşayan terör örgütü halkın dini duygularını istismar etmeye ve din düşmanlığı yapmaya da devam ederken, Mehmetçik tarafından düzenlenen operasyonla buna izin verilmiyor. Hz. Nuh’un gemisinin oturduğu Cudi Dağında yer alan Lavike Garib türbesini örgüt mezarlığına çeviren terör örgütü üyeleri halkın dini inanışlarına saldırarak hiç bir kutsala saygı duymadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmetçiğin yürüttüğü operasyonda yıkılan örgüt mezarlığı temizlenerek Lavike Garib türbesi tekrar Şırnaklıların ziyaretine açıldı. Lavike Gerib türbesi Uzun zaman önce Lavike Garib isimli ermiş bir zatın Cudi Dağının zirvesinde bulunan ve Hazreti Nuh’un gemisinin indiği yer olarak bilinen bölgeye yaya olarak çok uzaklardan yola çıktığı, yaklaşık 7 yıl yürüdükten sonra Nuh Peygamberin ziyaretinin 500 metre yakınına geldiği ve burada şeytanın insan kılığına girerek Lavike Garib’i kandırdığı, Nuh Peygamberin ziyaretine 7 yıl daha yürürse ancak ulaşabileceğini söylediği, bunun üzerine yorgun ve bitkin düşmüş olan Lavike Gerib Allah’a yalvararak 'Benim ziyaretimi kabul ediyorsan canımı burada al, artık yürüyemeyeceğim' dediği ve Lavike Garib’in burada öldüğü rivayet edilir. O zamandan bu zamana kadar halk arasında nesilden nesile aktarılan bu hikaye sonucu Lavike Garib isimli zatın öldüğü yere türbe yapıldığı ve halk arasında 'Garipler Ziyareti' olarak bilindiği, bölgede terör örgütünün olmadığı dönemlerde halkın yoğun ziyaretlerde bulunduğu biliniyor.

