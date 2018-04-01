Türbenin akıl hastalarına şifa kaynağı olduğuna inanılıyor

-Türbedar Hüseyin Karatop röportaj



( ÇANKIRI -HD)- Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaşamış olan Horasan evliyalarından Hamza Sultan Hazretleri, hayattayken insanları tedavi ettiği gibi, vefatından sonra da insanlara şifa dağıttığına inanılıyor ÇANKIRI



- Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bulunan Hoşislamlar Hamza Sultan Türbesi'ni ziyaret eden akıl hastalarının şifa bulduğuna inanılıyor. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaşamış olan Hamza Sultan Hazretleri’nin hayattayken insanları tedavi ettiği rivayet ediliyor. Horasan evliyalarından olan Hamza Sultan’ın türbesini ziyaret eden özellikle ruh hastalarının şifa bulduğu belirtiliyor. Hoşislamlar Türbedarı Hüseyin Karatop, türbenin tarihi ve önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Doktorların çare bulamadığı akıl hastalıkları geliyor Türbedar Hüseyin Karatop türbeye genellikle, doktorların çare bulamadığı akıl hastalıklarının getirildiğini ve şifa bulabildiğini söyledi.



Türbeye gelenlerin ne yapması gerektiğini anlatan Karatop, “Buraya akıl hastaları geliyor. Öncelikle abdest alıp namaz kılabilecek bir durumdaysa öncelikle 2 rekat bir şükür namazı kılıyor. Türbede yatarak ne hastalığı ne sıkıntısı varsa onun geçmesi için niyet ediyor. Sonrasında burada bir yarım saat uyuyor. Zaten bu hasta uyurken Hamza Sultan’ı rüyasında görebiliyor. Hastaya rüyasında ne yapması gerektiğini, hangi duaları, hangi sureleri, Kur’an-ı Kerim’den hangi ayetleri okuması gerektiğini anlatıyor” dedi.

Türbedar Karatop, rivayete göre Horasan evliyalarından olan Hamza Sultan hakkında şu bilgileri verdi: “Kendisi Horasan evliyalarından. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaşamış. Hamza Sultan Hazretleri hayattayken hastaları tedavi edermiş. Vefatından sonra da şifa dağıtıyor.” Kendisinin tanık olduğu bir olayı anlatan Türbedar Hüseyin Karatop, “Ben bir gün burada oturuyordum, bir araç geldi ve içinden hasta indirildi. 25 yaşlarında bir çocuğu urganlarla bağlamışlar. Bunun namaz kılacak durumu yok, ‘alalım içeriye yatıralım’ dedim. Zaten buranın hastasıysa buraya yattığı zaman kafasını buraya koyduğunda uyuyor. Çocuğu zor tutuyoruz. Ailesi merakla bekliyor tabii çocuk ne olacak diye. Çocuk uyandı ‘anne’ diye seslendi. ‘Ben deli miyim neden böyle bağladınız’ dedi.

Tabii getirirken güç bela getirdik çözmeye korkuyoruz. Daha sonra çocuğun urganlarını çözdüler. Daha sonra ‘abdest alınacak yer var mı’ diye sordu abdestini aldı namazını kıldı normal bir insan gibi ibadetini yaptı arabasına binip gitti” şeklinde konuştu.



