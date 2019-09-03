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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı helikopterlerin katılımıyla devam ediyor İzle

- “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı helikopterlerin katılımıyla devam ediyor İzle

tatbikattan görüntü

Tatbikat Hava Kuvvetleri Helikopter 

-detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı helikopterlerin katılımıyla Azerbaycan’da devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerinin ortak düzenleyeceği “TurAz Kartalı 2019” tatbikatının helikopterlerin katılımıyla devam ettiğini açıkladı.
Azerbaycan’da 2 Eylül'de Türkiye ile birlikte başladığı tatbikatta, iki ülkeden Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan hava aracı yer alıyor Tatbikat 16 Eylül’e kadar devam edecek.
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