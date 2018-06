Turan’dan gövde gösterisi Haberi

-Vatandaşlar tarafından yapılan araç konvoyundan görüntü

- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde adeta gövde gösterisi yaptı. Çanakkale’de seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç ilçesine Evciler köyüne ziyaret gerçekleştirdi. Evciler köyü ziyaretleri öncesi Turan’ı onlarca motosikletli ve yüzlerce araç karşıladı. Uzun araç konvoyu eşliğinde Evciler köyüne giren Turan burada köylülerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Binlerce kişinin karşıladığı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, köyde miting havasında bir konuşma yaptı. Turan, Evciler köyünde yaptığı konuşmada, Türkiye’de bazı partilerin sadece sahilde veya doğuda olduğunu ancak AK Parti’nin Türk bayrağının olduğu her yerde var olduğunu ifade etti.

Her yerde olmanın çok kıymetli bir değer olduğunu belirten Turan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı, Afrin’e giden Türk ordusunun yanında mı olurdu, yoksa ne işin var Afrin’de diyen Kılıçdaroğlu’nun mu yanında olurdu? Eğer Atatürk hayatta olsaydı Elbab’da ne işin var, Kandil’de ne işin var, Münbiç’te ne işin var diyen Kılıçdaroğlu ile beraber mi olurdu? Ülkemizin güvenliği için ordumuzla beraber her yere gideriz diyen Erdoğan ile beraber mi olurdu? Ne olur CHP’li kardeşlerim şu ön yargıdan, ideolojik körlükten kurtulun artık. Hizmetse AK Parti, Birlikse AK Parti, güvenlikse AK Parti. MHP’si Büyük Birliği bir araya geldik bir çatı ittifakı kurduk. Ne yaptığımıza, ne istediğimize iyi bakın” dedi.

Türkiye’nin kaybetmesini isteyenlerin sevindirilmemesi gerektiğini belirten Turan, “Seçim akşamı Erdoğan 49’da kaldı, örneğin kazanamadı. Kim sevinir? Bakın FETÖ, Amerika, İsrail ve PKK diyen var. Türkiye’yi sevmeyenleri sevindirmeyin. Hizmetse biz yapıyoruz, güvenlikse biz sağlıyoruz, her köyde, her ilçe de hatıralarımız var. Elimiz kuvvetli” şeklinde konuştu.