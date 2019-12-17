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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Tur şirketinin sahibine silahlı saldırı Haberi

Tur şirketinin sahibine silahlı saldırı Haberi

Yaralının ambulanstan sedye ile indirilmesi

Acil Servis Silahlı Saldırı 112 Acil Servis Saldırı Sivil Polis 

-Hastaneye taşınması
-Hastanede görüntüsü
-Polislere bilgi vermesi
-Hastanenin dış görüntüsü
-Olay yerinde sivil polislerin inceleme yapması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir tur şirketinin sahibi iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tur şirketinin sahibi Salih F.C.'ye(36), iş yerinden lokantaya yemek söylemek için çıktığı sırada yanına gelen 20 yaşlarındaki kimliği belirsiz bir kişi adını sorup tabancayla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Salih F.Ç., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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