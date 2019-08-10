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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı İzle

Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı İzle

Olay yerinde yolcular

Jandarma Korkuluk Trafik Kazası Tur Otobüsü Direksiyon 

-Sağlık ekipleri yolcular müdahalesi
-Yolcuların bavulları taşıması
-Yolcularla röportaj
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde tur otobüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Konya-Adana karayolu Çakmak mevkisi Çayhan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Hikmet G. idaresindeki 35 T 4447 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ve köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yedek şoförle birlikte 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise, otobüsün kavşakta kontrolden çıktığını, şoförün ustaca manevra yaparak kurtulduklarını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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