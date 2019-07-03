Tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 turist yaralı - ANTALYA İzle
- Kaza yerinden detay görüntüler - Devrilen safari cipinden görüntü - Kaza yapan tur minibüsünden görüntü - Jandarma ve bölge trafik ekiplerinin kaza yerinde çalışması Antalya 'da tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 turist yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 8 turist yaralandı.Turistleri taşıyan Ramazan Akbaba yönetimindeki 07 NBU 47 plakalı üstü açık cip, Çavuşköy Kavşağı yakınlarında Pirol Kasım idaresindeki 07 HN 563 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı.Kazada, devrilen cipteki 5'i Alman, 3'ü İngiliz olmak üzere 8 turist yaralandı.Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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