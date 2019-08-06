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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı - ANTALYA

Tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı - ANTALYA

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralı turistlerden detaylar - Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi Antalya 'da tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Nazmi Kaplan yönetimindeki 07 AGZ 94 plakalı tur minibüsü, Sapadere Kanyonu kırsalında devrildi.Kazada sürücü Kaplan ile minibüsteki 11 yabancı uyruklu turist yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan biri kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane Tur Minibüsü Kubat 

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