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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tur Midibüsü ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Tur Midibüsü ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yerinden detay

Hastane Bild Ticari Araç 

-Turistlerin başka araçla götürülmesi

( ANTALYA ) Tur midibüsü ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde turist taşıyan midibüsün ile ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesinde Fevzi K.’nin kullandığı 07 AAP 335 plakalı tur midibüsü ile Ahmet M.’nin kullandığı 07 ABV 68 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle bölgedeki otellere turist taşıyan tur midibüsünün yaklaşık 15 metre önünde sürüklediği ticari aracın sürücüsü Ahmet M. ve oğlu Mehmet Ali M. yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazanın ardından tur midibüsünde bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan turistler bir başka midibüsle konaklayacakları otellere götürüldü.
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