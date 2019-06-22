Tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 27 yaralı - NEVŞEHİR
- Yaralıların ambulansa sevki - Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahale etmesi - Kaza yerinden görüntü - Otobüs şoförü Hulisi Erdoğan ile röportaj - Yaralıların hastaneye girişi Nevşehir 'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 27 yaralıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'in Acıgöl ilçesinde tur midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kapadokya'ya seyreden Hulusi Erdoğan yönetimindeki 06 BHR 224 plakalı tur midibüsü ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 FP 436 plakalı otomobil, Acıgöl ilçesi girişindeki kavşakta çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle tur midibüsü devrildi.Kazada, 27 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
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