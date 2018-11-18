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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Tüpten sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı - KARAMAN Haberi

Tüpten sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı - KARAMAN Haberi

- Olayın olduğu bina - Olay yeri inceleme ekipleri Karaman 'da tüpten sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldıKARAMAN (AA) - Karaman 'da mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen kişi, tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Ali Şahane Mahallesi 193. Sokak'taki apartmanın sakinleri, yalnız yaşayan Eyyüp Kaçar'ın 4. kattaki evinden gaz kokusu geldiğini fark etti.İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Kaçar'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.Kaçar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.Mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Kaçar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çilingir İlk Müdahale Hastane Mutfak Tüpü Sağlık Ekipleri 

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