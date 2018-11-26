Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Taziye evi

Polis Cenaze Cenaze Aracı 

-Çocuklar Mert ve Aras
-Akrabaları Fevzi Aysekin ile röportaj
-Cenazelerin gelmesi
-Sinir krizi geçirenler
-Kuran okunması ve dua edilmesi
-Cenazelerin taşınması
-Küçük Mert'in cenazeye katılma çabaları
-Çiftin fotoğraf

( HATAY )- Banyodaki piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen çift son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı- Ailenin büyük oğlu 5 yaşındaki Mert tüm ikna çabalarına rağmen anne babasının olduğu cenaze aracının peşinden yürüdü HATAY

- Hatay'ın Arsuz ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen karı koca son yolculuklarına gözyaşları arasında uğurlandı. Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Karaağaç Mahallesi, İnönü Caddesi üzerindeki evlerinde Müslüm Deveci (42) ile eşi Selma Deveci (39), banyo yapmak için piknik tüpünde su ısıtmak istedi. çift, banyoya girdikten sonra bir daha çıkmadı. Çiftin 5 yaşındaki oğlu, anne babasından bir süre haber alamayınca babasının telefonundan babaannesini aradı, eve gelen babaanne Rima Deveci oğlu ve gelininin banyoda cansız bedenleri ile karşılaşınca sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Deveci çiftinin cenazeleri MKÜ Hatay Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Deveci çiftinin cenazeleri Karaağaç Mahallesindeki baba evine getirildi.
Göz yaşlarının sel olduğu anlarda babaanne Rima Deveci ve aile yakınları sinir krizleri geçirdiler. Müslüm ve Selma Deveci için Kuranı Kerim okundu dualar edildi ve çift son yolculuğuna uğurlanmak üzere omuzlara alındı. Bu sırada olup bitenlerden habersiz olan ailenin 5 yaşındaki çocukları Mert ve 2 yaşındaki Aras'ı akrabaları teselli etmeye çalıştılar. Anne babasının cenaze kortejine katılan Mert tüm ısrarlara rağmen cenaze aracının peşinde ayrılmadı. Piknik tüpünden sızan gazla zehirlenerek genç yaşta hayatlarını kaybeden Müslüm ve Selma çifti Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı