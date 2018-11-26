Tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü

-Çocuklar Mert ve Aras

-Akrabaları Fevzi Aysekin ile röportaj

-Cenazelerin gelmesi

-Sinir krizi geçirenler

-Kuran okunması ve dua edilmesi

-Cenazelerin taşınması

-Küçük Mert'in cenazeye katılma çabaları

-Çiftin fotoğraf



( HATAY )- Banyodaki piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen çift son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı- Ailenin büyük oğlu 5 yaşındaki Mert tüm ikna çabalarına rağmen anne babasının olduğu cenaze aracının peşinden yürüdü HATAY



- Hatay'ın Arsuz ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen karı koca son yolculuklarına gözyaşları arasında uğurlandı. Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Karaağaç Mahallesi, İnönü Caddesi üzerindeki evlerinde Müslüm Deveci (42) ile eşi Selma Deveci (39), banyo yapmak için piknik tüpünde su ısıtmak istedi. çift, banyoya girdikten sonra bir daha çıkmadı. Çiftin 5 yaşındaki oğlu, anne babasından bir süre haber alamayınca babasının telefonundan babaannesini aradı, eve gelen babaanne Rima Deveci oğlu ve gelininin banyoda cansız bedenleri ile karşılaşınca sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Deveci çiftinin cenazeleri MKÜ Hatay Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Deveci çiftinin cenazeleri Karaağaç Mahallesindeki baba evine getirildi.

Göz yaşlarının sel olduğu anlarda babaanne Rima Deveci ve aile yakınları sinir krizleri geçirdiler. Müslüm ve Selma Deveci için Kuranı Kerim okundu dualar edildi ve çift son yolculuğuna uğurlanmak üzere omuzlara alındı. Bu sırada olup bitenlerden habersiz olan ailenin 5 yaşındaki çocukları Mert ve 2 yaşındaki Aras'ı akrabaları teselli etmeye çalıştılar. Anne babasının cenaze kortejine katılan Mert tüm ısrarlara rağmen cenaze aracının peşinde ayrılmadı. Piknik tüpünden sızan gazla zehirlenerek genç yaşta hayatlarını kaybeden Müslüm ve Selma çifti Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.



