Tüpçü dükkanının patlama anı saniye saniye böyle görüntülendi

-- Tüp dükkanından görüntü

-- Maddi hasarın meydana geldiği işyerlerinden görüntü

-- Detaylar

-- Dükkanın alev alev yanması

-- olay yerinden görüntüler

-- Röpler



( TRABZON -ÖZEL) TRABZON



- Trabzon’un Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde bir tüpçü dükkanında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün akşam saat 20.45 sıralarında Fatih Mahallesi Akasya Sokak'ta tüpçü dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Rıfat Atahan'a ait olduğu öğrenilen işyerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Dükkan üzerinde bulunan 2 dairede patlama esnasında zarar görürken, patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Çok sayıda işyerinde büyük maddi hasarın meydana geldiği patlamada tüpçü dükkanın sahibi Atahan KTÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Atahan’ın işyerini kapattığı esnada patlamanın meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, işyerinde bulunan çok sayıda tüp itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye alındı.

