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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tüp yüklü kamyon devrildi - TEKİRDAĞ Haberi

Tüp yüklü kamyon devrildi - TEKİRDAĞ Haberi

- Kaza yapan kamyon - Kamyonun kurtarılışı - Detaylar Tekirdağ 'da tüp yüklü kamyon devrildi - Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde tüp yüklü kamyon devrildi.Alınan bilgiye göre, Fehmi Aba idaresindeki oksijen tüpü yüklü 34 GS 1606 plakalı kamyon, Çerkezköy gişelerinden geçtikten sonra şarampole devrildi.Sürücü Aba, kazadan yara almadan kurtulurken, tüplerin herhangi bir tehlikeye neden olmaması için olay yerinde önlem alındı. Karayolları ekipleri de otoyol bağlantı yolunda tedbir aldı.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, devrilen kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.

Oksijen Tüpü Oksijen 

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