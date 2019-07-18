Tüp patladı, 4 ev alev alev böyle yandı: 1 ölü Video



- Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde tüp patlaması sonucu çok sayıda ev zarar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti. İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında Kazım Uzan isimli bir vatandaş yanarak hayatını kaybederken, yanan evin alevleri diğer evlere de sıçradı. Yangında toplamda 4 ev zarar görürken ekipler, yangına 8 araç ve 20 personelle müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı personeller ve Orman Bölge Müdürlüğünden gelen takviye araçlarla yangın söndürüldü. Öte yandan bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

