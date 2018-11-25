Tüp gazla intihara kalkıştı arkadaşları kurtardı

-Şahsın ambulansa bindirilmesi

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü



( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde çalıştığı iş yerinin üst katında ikamet eden şahıs sabah saatlerinde tüp gazla intihara kalkıştı. Sabah iş yerine gelen iş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine son anda yoğun gaza maruz kalan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Irmak Caddesi'ndeki çalıştığı iş yerinin üst katındaki ikamette kalan Yunus B. (41) adlı şahıs iddiaya göre sabah saatlerinde evinde bulunan katalitik sobaya ait tüpün gazını açarak intihara kalkıştı. İş arkadaşları tarafından cep telefonundan aradıkları Yunus B. telefonuna cevap vermeyince eve geldi. İçerideki yoğun gaz kokusu ve ikametin kapısının arkadan kilitli olduğunu fark eden iş arkadaşları geldikleri minibüsün tavanına çıkarak buradan ikinci kattaki eve girdiler. Arkadaşları Yunus B.’yi baygın vaziyette görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yoğun gazla dolu odaya güvenlik tedbirleri içerisinde girerek Yunus B.’yi ambulans ile ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdılar. Son anda kurtarılan Yunus B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

