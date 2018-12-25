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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Tunuslu gazeteci ekonomik sıkıntılarından dolayı kendisini yaktı - Tunuslu bir gazeteci kendini yaktı İzle

- Tunuslu gazeteci ekonomik sıkıntılarından dolayı kendisini yaktı - Tunuslu bir gazeteci kendini yaktı İzle

gazetecinin kendisini yakma anı

( TUNUS ) - Tunuslu gazeteci ekonomik sıkıntılarından dolayı kendisini yaktı- Tunuslu bir gazeteci kendini yaktı TUNUS

Hastane Protesto Çatışma Güvenlik Güçleri Ağır Yaralı 


- Tunus’ta ekonomik sıkıntılar çeken bir gazeteci kendisini yaktı. Gazeteci hayatını kaybederken yaşanan olayı protesto etmek için sokağa çıkan vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Tunus'un batısındaki El-Kasrin kentinde Yerel Telvza Tv kanalında çalışan Abelrazak Zurki isimli gazeteci ekonomik sıkıntılarından dolayı El-Şuhada meydanında üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Etraftakilerin müdahalesiyle hemen hastaneye kaldırılan ağır yaralı gazeteci, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zurki’nin kendisini yakarak gerçekleştirdiği eylem sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Gazetecinin kendisini yakma noktasına getirdiği ekonomik sıkıntıları protesto eden vatandaşlar güvenlik güçleri ile çatıştı. Arap Baharı’nı ateşleyen Yasemin Devrimini hatırlattı Tunus’ta 17 Aralık 2010'da üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığı gerekçesiyle seyyar satıcılık yapan Muhammed Buazizi de, polisler seyyar tezgahına el koymasından sonra kendisini yakarak can vermişti. Yaşanan olay 23 yıllık Zeynel Abidin Bin Ali iktidarını deviren ve ‘Yasemin Devrimi’ olarak bilinen geniş çaplı halk protestolarına yol açmıştı. Tunus’ta yaşanan bu olay daha sonra pek çok Arap ülkesine yayılmış ve ‘Arap Baharı’ hareketinin de başlangıcı sayılmıştı.
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