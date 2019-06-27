- Tunus'un Başkentinde İntihar Saldırısı: 5 Yaralı Haberi



- Tunus'un başkentinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 5 kişi yaralandı. Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tunus'un merkezindeki Charles-de-Gaule caddesindeki Fransız Konsolosluğu yakınlarında bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 3 polis memurunun ve 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, bir saldırganın polis aracının önünde kendini havaya uçurduğunu söyledi.



Tunus polisi ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

