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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Tunus'un Başkentinde İntihar Saldırısı: 5 Yaralı Haberi

- Tunus'un Başkentinde İntihar Saldırısı: 5 Yaralı Haberi

Patlama bölgesi

( TUNUS ) - Tunus'un başkentinde intihar saldırısı: 5 yaralı TUNUS

İntihar Polis Aracı Polis Memuru Sağlık Ekipleri Saldırı 


- Tunus'un başkentinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 5 kişi yaralandı. Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tunus'un merkezindeki Charles-de-Gaule caddesindeki Fransız Konsolosluğu yakınlarında bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 3 polis memurunun ve 2 sivilin yaralandığı bildirildi.
Görgü tanıkları, bir saldırganın polis aracının önünde kendini havaya uçurduğunu söyledi.

Tunus polisi ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.
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