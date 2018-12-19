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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tunus'ta protestoların gölgesinde devrimin 8'inci yıl dönümü - TUNUS

Tunus'ta protestoların gölgesinde devrimin 8'inci yıl dönümü - TUNUS



: - Sidi Buzeyd kentindenden detaylar - Askeri birliğin 17 kez havaya ateş açmasıyla kutlamaların başlaması - Devrim kutlamalrına katılan kalabalıktan detaylar - Kutlamalara katılan Tunuslular ile röportaj - UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi'nin konuşması - DetaylarSİDİ BU ZEYD (AA) - Tunus'ta 17 Aralık 2010'da başlayan ve "Arap Baharı" adıyla bilinen süreci tetikleyen halk devriminin 8'inci yıl dönümü, Sidi Buzeyd kentinde kutlandı.Ülkede devrimin fitilini ateşleyen seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin doğduğu şehir olan Sidi Bu Zeyd'deki Buazizi Meydanı'nda düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.
Hükümeti temsilen Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin'in hazır bulunduğu kutlamalar, askeri birliğin 17 kez havaya ateş açmasıyla başladı.
Kutlama etkinlikleri kapsamında devrimi anlatan resimlerin yer aldığı bir de sergi düzenlendi.

Kalaba Alabalık Devrim 

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