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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı

- Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı

olay yeri görüntüsü

( TUNUS ) TUNUS

Hastane Bild Gesi Sağlık Ekipleri 


- Tunus'un kuzeyinde bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi. Tunus'un kuzeyindeki Ain Snoussi bölgesinde 43 kişiyi taşıyan bir turist otobüsünün devrildiği ve yol kenarından vadiye uçtuğu öğrenildi. Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

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