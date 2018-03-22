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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tunus'ta Kültür Kenti projesinin açılışı - TUNUS İzle

Tunus'ta Kültür Kenti projesinin açılışı - TUNUS İzle

- Kültür Kenti binasından detaylar - Kültür Kentinin içinden detaylar - Opera konserinden detaylar - Tunus Cumhurbaşkanı el - Baci Kaid es - Sibsi'nin konuşası - Opera konserinden detaylarTUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El - Baci Kaid es - Sibsi, ülkesinin terörle mücadelesinde tek sermayenin kültür olduğunu belirtti.
Başkent Tunus 'ta 25 yıl sonra yapımı tamamlanan Kültür Kenti projesinin açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Kültür Kenti projesinde bir konuşma yapan Sibsi, Tunus 'un terörle mücadelesinde tek sermayesinin kültür olduğunu söyledi.

Kültür Kenti projesinin tamamlanmasını zor doğuma benzeten Sibsi, " Tunus lular buranın açılışını ve despotizmin sonunu görmek için çok bekledi. Özgürlük ve demokrasi şafağının doğuşu gibi bu projenin yapımı da uzun sürdü." dedi.
Tunus 'un kültürel ve siyasi çoğulculuğu kabul eden bir anlayışla köklü bir demokrasi deneyimi yaşadığını aktaran Sibsi, Kültür Kenti projesinin kapılarını açmasının tesadüfü olmadığına dikkati çekti.Açılış programında Tunus lu ve yabancı 160 opera sanatçısı performans sergiledi. - 25 yıl bekleyen projeYapımına ilk olarak 1992'de başlanan Kültür Kenti projesi başkent Tunus 'un ortasında uzun yıllar tamamlanmayı bekledi. Tüm Orta Doğu'da Arap Baharı rüzgarını başlatan 2011 Devrimi sonrasında ise çalışmalar tamamen durmuştu.Kültür Kenti içinde opera binası, çok sayıda sinema, tiyatro, toplantı salonlarının yanı sıra müze ve çeşitli kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan kompleks başkentin en merkezi noktasında yerini alıyor.

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