Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tunus'ta intihar saldırısı (1) - TUNUS Haberi

Tunus'ta intihar saldırısı (1) - TUNUS Haberi

- Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi'nin kesişimi üzerinde güvenlik önlemleri alınmasıTUNUS (AA) - Tunus 'un başkentinde bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi.
Görgü tanıklarına göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi'nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu. Olay yeri yakınındaki AA muhabiri, patlama sesi duyulduğunu aktardı.Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta "başkentin kalbi" olarak nitelendiriliyor.

Polis Aracı Muhabir Patlama Sesi Başkent Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı