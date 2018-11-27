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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Tunus’ta Halk Suudi Veliaht Prens’in Ziyaretini Protesto Etti

- Tunus’ta Halk Suudi Veliaht Prens’in Ziyaretini Protesto Etti

Tunus'ta Muhammed bin Selman'ın ziyaretini protesto gösterilerinden görüntüler

( TUNUS ) - Tunas’ta halk Suudi Veliaht Prens’in ziyaretini protesto etti TUNUS

Başbakan Savaş Suçlusu Protesto İnsan Hakları Cinayet 


- Tunuslular Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ziyaretini gösterilerle protesto etti. İnsan hakları aktivistleri, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetine karışması ve Yemen’de insanlığa karşı suç işlemesi iddiasıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Tunus ziyaretinin iptal edilmesini istedi. Protestocular yürüyüş esnasında, Tunus, Cezayir, Moritanya, Mısır ve Filistin bayrakları ve üzerinde "Tunus satılık değil", "Halk bin Selman’ın kovulmasını istiyor" sloganlar yazan pankartlar taşıdı. Muhammed bin Selman’ın Tunus’a yapacağı ziyaret sırasında Tunus Devlet Başkanı El Kayid Sibsi ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi. Tunus’un eski başbakanı Hammadi Cibali, "Muhammed bin Selman’ın Tunus ziyareti, Tunus devletinin davetiyle olsun ya da olmasın, Tunus halkı ve devrimine hakarettir" ifadelerini kullandı. Cibali, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Muhammed bin Selman’ın davet eden ve görüşecek olan kişi için bu bir yüz karasıdır" ifadeleri yer aldı. Cibali, ziyaretin Tunus’un bugünkü ve gelecekteki menfaatine terk olduğunu belirtti.
Bazı yargıçların, Kaşıkçı cinayetine ve Yemen’de insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olması sebebiyle Muhammed bin Selman’ın, Tunus’un da imzası bulunan Roman Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasını istediği kaydedildi. Gösteriler, Tunus Gazeteciler Birliği, Tunus insan hakları savunucuları, Demokratik Kadınlar Derneği’nin de arasında bulunduğu 10 teşkilatın çağrısıyla yapıldı. Göstericilerin taşıdığı pankartları üzerinde "Bin Selman bir savaş suçlusudur" ve "Yemenli çocukların katili" cümleleri yer aldı.
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