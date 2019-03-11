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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tunus'ta devlet hastanesinde ölen bebeklerin sayısı on ikiye çıktı - TUNUS

Tunus'ta devlet hastanesinde ölen bebeklerin sayısı on ikiye çıktı - TUNUS



: - Sağlık Bakan Vekili Seniye Bişeyh'in basın toplantısından detaylarTUNUS (AA) - Tunus 'ta bir devlet hastanesinde hayatını kaybeden bebeklerin sayısının on ikiye yükseldiği bildirildi.
Tunus 'un başkentindeki Er - Rabıta Devlet Hastanesi'nde son günlerde 11 bebeğin ölümü ülkede gündem oldu. Sağlık bakanının istifa etmesiyle yerine vekaleten göreve gelen Sağlık Bakan Vekili Seniye Bişeyh bugün olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Bişeyh, pazar günü itibarıyla aynı hastanede hayatını kaybeden bebek sayısının on ikiye yükseldiğini paylaştı.Sağlık bakanlığının konuya ilişkin soruşturma başlattığını belirten Bişeyh, "yenidoğan bebeklerdeki ölümlere ilişkin soruşturma çerçevesinde kana enfeksiyon bulaştığını ve bunun kan dolaşımını yavaşlattığını" tespit ettiklerini ancak bu enfeksiyona neyin yol açtığını bulamadıklarını anlattı.Bişeyh, hastanede çocukların normal doğum sonrasında özel bakıma alındığını ve burada beslendiğini ifade ederken, "Soruşturma, bebekler için hazırlanan gıdaya enfeksiyon bulaşması olasılığına odaklanıyor ancak soruşturma bitene kadar konuşmak için erken." dedi.
Sağlık Bakan Vekili, soruşturmanın on gün içinde tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Yenidoğan Bebek Basın Toplantısı Devlet Hastanesi Normal Doğum Pazar Günü 

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