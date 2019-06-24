Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi - TUNUS
: - Nahda Hareketi'nin yıllık parti toplantısından detaylar - Nahda Hareketi Lideri Raşid el - Gannuşi'nin konuşmasıTUNUS (AA) - Tunus 'un başkenti Tunus 'taki Carthage Thalasso Oteli'nde Nahda Hareketi'nin yıllık parti toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Nahda Hareketi Lideri Raşid el - Gannuşi, konuşma yaptı.
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