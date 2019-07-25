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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Tunus Geçici Cumhurbaşkanı El Nasır’dan İlk Açıklama - “devlet Kurumlarında Boşluk Kalmayacak”

- Tunus Geçici Cumhurbaşkanı El Nasır’dan İlk Açıklama - “devlet Kurumlarında Boşluk Kalmayacak”

-Tunus geçici Cumhurbaşkanı El Nasır’dan ilk açıklama

( TUNUS ) - Tunus geçici Cumhurbaşkanı El Nasır’dan ilk açıklama- “Devlet kurumlarında boşluk kalmayacak” TUNUS

Hastane Kamera Başkent Askeri Hastane 


- Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Devlet kurumlarında boşluk kalmayacak “dedi.
Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin ölümünden saatler sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. El Nasır, Tunusluların sabırlı olması ve birliğini bozmaması için çağrı yaparak, ”Anayasaya dayanarak bundan sonra Tunus Cumhurbaşkanı ben olacağım. Anayasa uygulanacak ve devlet kurumlarında boşluk kalmayacak” ifadelerini kullandı. El Nasır'ın Cumhurbaşkanı olarak daha sonra yemin edeceği belirtilirken, ülkede yapılacak seçimlere kadar geçici Cumhurbaşkanı olarak göreve devam edeceği kaydedildi. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiğinin duyurulmasından sonra Tunus Parlamentosu Başkanı Muhammed El Nasır geçici Cumhurbaşkanı olarak atanmıştı. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi bu sabah saatlerinde başkent Tunus'taki askeri hastanede hayatını kaybetmişti. Sibsi’nin ölümü nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildiği ve Sibsi'nin Cumartesi günü toprağa verileceği kaydedildi.
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