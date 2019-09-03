Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den 'yolsuzlukla mücadele' vurgusu (2) - TUNUS Haberi
Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den "yolsuzlukla mücadele" vurgusu (2) - TUNUS
: - Tunus eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el - Merzuki ile röportajTUNUS (AA) - Tunus 'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el - Merzuki, başkent Tunus 'ta AA muhabirine verdiği özel mülakatta, yeniden seçilmesi durumunda yapmak istediklerine ve hangi konulara yoğunlaşacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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