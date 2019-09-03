Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru - TUNUS

- Tunus Alternatif Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Mehdi Cuma basın açıklaması - Tunus Alternatif Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Mehdi Cuma ile röportajTUNUS (AA) - Tunus Alternatif Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Mehdi Cuma, başkent Tunus 'ta düzenlediği basın toplantısında, seçim vaatlerini açıkladı.
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