Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı (2) - TUNUS

- Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi'nin cenazesi Cumhurbaşkanlığı sarayından çıkışı ve Kartaca Sarayına götürülmesi - Askeri bando geçişinden detaylar - Cenaze töreninde detaylarTUNUS (AA) - Başkent Tunus 'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi (93) için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi.
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