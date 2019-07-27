Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı (1) - TUNUS

- Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi'nin Kartaca Sarayı'nda cenaze töreninden detaylar - Sibsi'nin Naaşı omuzlar üzerinde taşınması - Cenaze'nin Kartaca Sarayı'ndan çıkışıTUNUS (AA) - Başkent Tunus 'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi (93) için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi.
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