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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı (1) - TUNUS

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı (1) - TUNUS

- Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi'nin Kartaca Sarayı'nda cenaze töreninden detaylar - Sibsi'nin Naaşı omuzlar üzerinde taşınması - Cenaze'nin Kartaca Sarayı'ndan çıkışıTUNUS (AA) - Başkent Tunus 'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi (93) için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Hastane Cenaze 

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