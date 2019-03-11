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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tünele giren düğün konvoyunun önünü kesip zarf isteyen sürücü büyük tepki topladı

Tünele giren düğün konvoyunun önünü kesip zarf isteyen sürücü büyük tepki topladı

Oluşan trafik

Düğün Konvoyu Kamera Cep Telefonu 

-Yolu kesen sürücü
-Araçtan zarf alması
-Aracına binmesi
-Sürücülerin tepki göstermesi
-Konvoyun tünelden çıkması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Tünelde uzun kuyruklar oluşurken sürücüler ise korna basarak tepki gösterdi İSTANBUL

- Beykoz’da bir sürücü seyir halinde olan düğün konvoyunun Halil Ulukurt Tüneli’nde önünü kesti. Sürücünün zarf almak için konvoyun önünü kestiği olayda, diğer sürücüler oluşan trafikten ötürü korna basarak tepki gösterdi. Beykoz Halil Ulukurt Tüneli’ne dün saat 16.00 sıralarında giren düğün konvoyunun önü bir cip sürücüsü tarafından kesildi. Araçtan inen sürücü düğün aracına yaklaşarak damattan para dolu zarf istedi. Zarfı eline alan sürücü ardından koşarak aracına binerek yoluna devam etti. Ancak sürücü yaptığı bu hareketle tünel trafiğini keserek uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Trafikte uzun kuyruklar oluştu Oluşan trafik nedeniyle sürücüler kornalara basarak duruma tepki gösterdi. Dörtlülerini de yakan konvoydaki araçlar ardından tünelden çıkarak yollarına devam etti. Cip sürücüsünün bu sorumsuz hareketi ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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