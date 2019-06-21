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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tüneldeki kazadan acı haber geldi: 1 ölü, 2 yaralı

Tüneldeki kazadan acı haber geldi: 1 ölü, 2 yaralı

arşiv görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Zonguldak’ta otomobilini mıcıra kaptıran sürücü tünel girişindeki duvara çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Şule Tekinbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 20.30 sırlarında Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Değirmenağzı Tünellerinde meydana gelmişti. Şaban Tekinbaş (54) idaresindeki 67 TK 372 plakalı otomobil tünel girişindeki mıcıra kaptırarak direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Araçta bulunan araç sürücüsü Şaban Tekinbaş, Azime Tekinbaş (57) ve Şule Tekinbaş (49) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Şule Tekinbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaban Tekinbaş ve Azime Tekinbaş'ın hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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