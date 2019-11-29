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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Tünelde üç araç birbirine girdi: 4 yaralı

Tünelde üç araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza sonrası çekilmiş görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç 


- Artvin’de tünel içinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Artvin-Borçka karayolu üzerindeki Seyitler Tünelinde Muhammet Özcan’ın kullandığı 08 AG 548 plakalı otomobil, Emre Can Aras’ın kullandığı 08 AAH 146 plakalı minibüs ile sürücüsü belirlenemeyen 53 HH 366 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücüler Muhammet Özcan, Emre Can Aras ve araçta bulunan İsmail Özcan ile Fatma Kaynar yapılan ilk müdahalenin ardından ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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